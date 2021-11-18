Nusret’e dava açıldı: Helal et iddiası gündeme geldi

Sosyal medyada ünlendikten sonra şube sayısını artıran Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranındaki iki eski çalışan dava açtı.

New York’taki restoranda kendilerine ayrımcılık yapıldığını ve Türk çalışanlarının korunduğunu iddia eden garson Angelo Maher ve bartender Elizabeth Cruz, Latin kökenli oldukları için ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia etti.

HELAL ET İDDİASI

2017’de restoranda çalışan Peru asıllı Maher’e zor işler verildiği ve Türk çalışanların ise koruyup kollandığı iddia edilirken, “Restorana gelen bazı misafirler etin helal olup olmadığını sordu. Bu konuda yalan söylememiz istendi. Net bir bilgi olmasa da böyle söylenmemiz istendi” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Cruz’un da benzer bir durum yaşadığı ve bir gün işten eve gönderilerek, “Daha kısa etek, daha açık bir üst ve topuklu ayakkabıyla gel” diye uyarı aldığı öne sürüldü.

Gökçe’nin avukatı New York Post’un haberinde yer alan iddialar ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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18/11/2021 10:08