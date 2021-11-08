Nusret'te 19 bin TL'lik eti yedi, görüntü ortalığı karıştırdı!

Tüm dünyanın 'Salt Bae' adıyla tanıdığı Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı pahalı restoranda yemek yiyen ismin görüntüleri, dünya çapında depreme yol açtı.

Altın kaplamalı biftek videolarından binlerce Sterlin tutan faturalara kadar İngiliz medyasının gündeminden düşmeyen mekanın önünde, her akşam kuyruk oluyor.

Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlü ismi ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, Vietnam'dandı.

Güney Asya ülkesi Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge'de Eylül ayında açılan Nusret restoranına geldi.

Nusret Gökçe, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin (yaklaşık 19 bin TL-1957 ABD doları) değerindeki altın kaplama bifteği yedirdi ve imzası haline gelen tuz serpmeyi de yaptı.

Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak insanların aylık 150 dolar kazandığı Vietnam'da çoktan viral olmuştu bile.

Sosyal medya kullanıcıları komünist iktidarın bakanı Lam'a ateş püskürdü, "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yapıldı.

Türkiye'den başlayıp ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yayılan Nusret, yirmi sekizinci restoranını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açmaya hazırlanıyor.

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08/11/2021 22:08