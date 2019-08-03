Nusret'te evlilik teklifi: Etin üzerinde tektaş!

Yaptığı ‘Salt bea’ hareketiyle dünya çapında bir şöhrete ulaşan Nusret, sonrasında farklı ülkelerde açtığı restoranlarla şöhretini pekiştirdi. Dünyaca ünlü isimleri restoranlarında ağırlayan Nusret bir yandan popüleritesini artırırken bir yandan da yaptığı kimi hareketlerle ve çıkışlarla eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

ETE SAPLI TEKTAŞ

Dubai, Miami ve ABD’de açtığı şubelerden sonra Mikonos’ta da bir şube açan Nusret burada bir de evlilik organizasyonu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Mikonos’ta bir genç, sevgilisine kaburga eşliğinde gelen tektaşla evlenme teklif edip ‘Evet’ cevabını aldı. O anların videosu Nusret tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.