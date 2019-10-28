Nusret'ten çalışanına dudak uçuklatan zam!

Ünü Türkiye'yi aşan ve "saltbea" olarak adlandırılan meşhur "tuz dökme" şovuyla dünyaca ünlü isimleri de eğlendiren Nusret sosyal medya çalışanına 10 bin TL zam yapmaya hazırlanıyor.

Saltbae hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe’nin sosyal medya uzmanına verdiği maaş, dudak uçuklattı

Dünyada en çok takipçisi bulunan Türk ünvanını elinde bulunduran ve 23,6 milyon kişinin takip ettiği Nusret Gökçe’nin paylaşımlarının bu kadar izlenmesinin sırrı ortaya çıktı.

Yaptığı her paylaşımla milyonlarca izlenmeye ulaşan Nusret, sosyal medya hesaplarını yönetmesi için işe aldığı kişiye verdiği maaşla gündeme geldi. Nusret, sosyal medya uzmanına tam 20 bin TL maaş veriyor.

İşe aldığı kişiden memnun olan Nusret’in, sosyal medya uzmanının maaşını 30 bin TL’ye çıkaracağı da söyleniyor.

28/10/2019 21:28