Nwakaeme'nin transferi son aşamada
Trabzonspor'un, eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi yeniden kadrosuna katma yolunda son aşamaya geldiği iddia edildi. Anthony Nwakaeme'nin, kulübü Al Fayha'dan bonservisini alması halinde bordo mavili kulübe imza atacağı öne sürüldü.
26/12/2023
Trabzonspor taraftarının geri dönmesini heyecanla beklediği Anthony Nwakaeme için süreç devam ediyor.
Sakatlığı nedeniyle Al Fayha'nın son 3 maçında görev bulamayan Nijeryalı sol kanat ile bordo-mavililer daha önce görüşmüş ve olumlu yanıt almıştı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 34 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşerek bonservisini alması halinde Trabzonspor'a imza atacağı öğrenildi.