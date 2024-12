Miracle Nwaorisa, Değirmenlik’te

AKSA Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik transferde düğmeye bastı. Yabancı transferi konusunda Chıkezeı Mıracle Nwaorısa ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik oyuncuya ikinci devre formasını giydirecek.

Asbaşkan Ebru Törehan’ın Mesarya Spor Kulübü ile yürüttüğü titiz görüşmeler sonrasında mutlu sona ulaşan Miracle Değirmenlik, Chıkezeı Mıracle Nwaorısa’yı kadrosuna katmış oldu. Miracle Değirmenlik Kulübü Başkanı Hakan Törehan ve As Başkan Ebru Törehan ile bir araya gelen Chıkezeı Mıracle Nwaorısa, Miracle Değirmenlik Kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. As Başkan Ebru Törehan gerçekleşen transfer sonrasında yaptığı açıklamada Mıracle transferini titizlikle ve pürüzsüz gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını Mesarya kulüp başkanı ve yöneticilerine teşekkür ettiğini, transferin ise camialarına hayırlı olmasını diledi.