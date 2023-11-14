Nyamuragira Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde bulunan Nyamuragira Yanardağı'nda hareketlilik gözlemlendiği bildirildi.

Goma Volkanik Gözlemevinden (OVG) yapılan açıklamada, en son Mayıs 2021'de faaliyete geçen Nyiragongo Yanardağı'nda 4 Kasım'dan bu yana hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Hareketliliğin kritik seviyede olmadığı ifade edilen açıklamada, halka sükunet çağrısı yapıldı.

Goma'da, Nyamuragira ve Nyiragongo aktif yanardağları bulunuyor.

Nyiragongo Yanardağı'nın 22 Mayıs 2021'de faaliyete geçmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetmişti. Felakette, lavlar kentin içine kadar ulaşmış, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Yanardağın 2002'de faaliyet geçmesiyle de 250 kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.