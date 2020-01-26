O araç bir buçuk ay sonra kurtarıldı!

St. Hilarion Kalesi yakınlarında 13 Aralık 2019 günü meydana gelen trafik kazasından bugüne kurtarılmayı bekleyen araç yoğun uğraşlar sonucu yamaçtan kurtarıldı. Sönmez Recovery Service’in yaklaşık 3 saatlik yoğun çabası sonrası kurtarılan araç sahibine teslim edildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bölge polisine sık sık “yamaçta bir araç var” diye ihbarlar gidiyordu. Aracın çekilmesi ile dağdaki görüntü normale döndü.

Kaza nasıl olmuştu?

St. Hilarion-Kozan Anayolu’nun 0-1 Kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Dikmen’de sakin Mahmut Seyran yönetimindeki PG 756 plakalı Isuzu marka Pick up araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği neticesinde sola meğilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa’da sakin Ali Fatin Galip yönetimindeki HV 983 plakalı Opel marka salon aracın sağ ön yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle PG 756 plakalı araç kontrolden çıkarak yolun kuzey kısmından dışarıya çıktı ve takla atarak 125 metre dere yatağına düştükten sonra önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan PG 756 plakalı araç sürücüsü Mahmut Seyran ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Dağmaç yaralanarak Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde kaldırılmıştı. Yaralılar uygulanan tedavinin ardından taburcu edilmişti.

26/01/2020 17:36