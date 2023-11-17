O çiftlerin evlilikleri daha az istikrarlı

Sosyolog James Bossard, yaklaşık bir asır önce yaptığı gözlemler ve araştırmalarla ilişkileri mercek altına almış ve bunca zaman geçmesine rağmen şimdiki ilişkilere bile ışık tutmayı başarmıştı.

Bossard, evli çiftlerin çoğunun aynı mahallede yaşarken tanıştıklarını gözlemlemişti. Ancak o zamandan beri sevgili bulmak; flört uygulamaları ve internet siteleriyle çok daha farklı bir hal aldı. Çöpçatanlık uygulamaları, normalde birbirlerini asla göremeyecek olan insanları bir araya getirirken yeni bir araştırma, bu çiftlerin ortalama olarak daha az istikrarlı evliliklere sahip olduğunu gösterdi.

Araştırma, yaklaşık yarısı eşleriyle çevrim içi buluşma yoluyla tanışan 923 Amerikalı yetişkinden oluşan bir grubu içeriyor.

Araştırma sonuçlarına göre; çevrim içi buluşma yoluyla tanışan kişilerin daha genç olma eğiliminde oldukları, daha fazla flört deneyimine sahip oldukları ve daha yakın zamanda evlendikleri görüldü.

DAHA AZ İSTİKRARLI EVLİLİKLERE SAHİPLER

Deneklerin kendileri tarafından değerlendirildiği üzere, evliliklerinin ortalama kalitesinde de farklılıklar vardı. Araştırmayı yürüten Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Liesel Sharabi, “İnternetten randevulaşanlar, eşleriyle çevrim dışı tanışanlara kıyasla daha az tatmin edici ve istikrarlı evlilikler bildirdiler” dedi.

Sharabi sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu, evliliklerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. İnternet üzerinden randevulaşanlar ortalama olarak hâlâ nispeten yüksek kaliteli evlilikler bildiriyor.”

Sharabi, flört siteleri ve uygulamalarında başlayan ilişkilerin sayısının artması nedeniyle bu ilişkilerin özellikle de evliliklerin incelenmeye değer olduğunu savundu.

ÇEVRİM İÇİ FLÖRT TERCİH EDİLİYOR

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında İngiliz çiftlerin yaklaşık yüzde 22’si barda tanışıyordu ancak Imperial College London tarafından yapılan araştırmaya göre; bu rakam 2019’da yüzde 7’ye düştü. Artık ilişkilerin yüzde 23’ü çevrim içi başlıyor.

18 ila 35 yaşlarındakiler arasında çevrim içi flört, iş yerinde veya ortak bir arkadaş aracılığıyla tanışmak dahil, sevgili bulma yöntemlerinin önüne geçti. Yapılan son araştırmada da birçok İngiliz, çevrimiçi flörtün daha iyi eşleşmelere olanak sağladığına inandığını belirtirken yüzde 46’sı da uyumlu birini bulmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Çalışmada, çevrim içi randevular için ortalama evlilik istikrar puanı 3,09 ve çevrim dışı randevular için 3,52 oldu.

Sharabi, sonuçların sürpriz olduğunu söyledi. Çünkü 10 yıl önce yapılan başka bir araştırmada sonuçlar ters yöndeydi; çevrim içi randevular biraz daha kaliteli evlilikler bildiriyordu. Sharabi, “Ancak bu, flört uygulamasının öncesi bir dönemdeydi. Çevrim içi flört ortamı, flört uygulamaları sayesinde son on yılda tamamen değişti” dedi.

LOKASYON ÖNEMLİ

Araştırma ekibi, flört uygulamalarının genellikle ciddi olmayan ilişkiler olarak etiketlendiğini ve bu da çiftlerin onaylanmama duygusu yaşamalarına neden olduğunu söylüyor.

İlişkilerdeki bu değişiklikler yanında coğrafyanın da bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Bossard, 1932’de yayınlanan çalışmasında Chicago’daki 5 bin evlilik ruhsatını inceledi ve potansiyel çiftler arasındaki mesafeler arttıkça evlilik sayısının giderek azaldığını gördü.

Sharabi’nin yeni araştırması da lokasyonun hâlâ bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca bir tarafın yer değiştirmesine dayanan evliliklerin daha az istikrarlı olma eğiliminde olduğu üzerinde de duruluyor.

Yine de Sharabi, tüm bu sonuçlara rağmen çevrim içi uygulamalarla tanışanların evliliklerinin yüksek kalitede olabileceğini de söylüyor: “Henüz uygulamaları silmeyin. Çevrimiçi buluşma yoluyla tanışan kişilerin evlilikleri ortalama olarak hâlâ yüksek kalitede. Bu sonuçlara dayanarak, insanları çevrim içi flört konusunda eğitmek ve bu ilişkilerin toplumsal düzeyde daha fazla kabul görmesini teşvik etmek için yapacak daha çok işimiz var.”