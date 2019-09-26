O da ailesinin gururu oldu

Doğa Koleji mezunu Ayşe Halkseven, Imperial College’de bu yıl öğrenim görmeye hak kazandı. Bu yıl Imperial’da eğitim görecek olan Ayşe Halkseven de ailesinin ve öğretmenlerinin gururu oldu.

Ayşe Halkseven Imperial College’de Moleküler Fizik eğitimi alacak. Halkseven, bir yıl da sektörde bu alanda eğitimini sürdürecek programdan kabul aldı.

Haber Kıbrıs’ta yer alan dünkü haberde TMK’dan mezun olan Tuğçe Tuğcu’nun bu okuldan mezun olup ilk kez Imperial’da medikal tıp eğitimi alacak öğrenci olduğu belirtilmişti.

Imperial College’in değişik bölümlerine bundan önce Kıbrıslı Türk öğrenciler girmeyi başarıp eğitimlerini tamamlamışlardı.

26/09/2019 14:21