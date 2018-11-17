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O da İtalya'nın Bergen'i! Hayatını karartan sevgilinin cezası belli oldu

İtalya'da eski Miss İtalya finalistlerinden Gessica Notaro'nun yüzüne asit atarak bir gözünü kaybetmesine yol açan eski sevgilisine 15 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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17/11/2018

O da İtalya'nın Bergen'i! Hayatını karartan sevgilinin cezası belli oldu

2007’de Miss İtalya güzellik yarışmasına katılan, modellik yapan ve Rimini kentinde bir yunus akvaryumunda çalışan Notaro, Ocak 2017’de eski erkek arkadaşı Edson Tavares’in asitli saldırısına uğramıştı.

Notaro, Tavares’in ayrılmalarının ardından uzun süre peşini bırakmayarak kendisini rahatsız etmesi üzerine Tavares hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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TAGS: BERGEN, İtalya, Gessica Notaro, haber, kıbrıs
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