“O dönemde istifa etmemizin ne kadar doğru olduğu yaşanan istifalarla kanıtlandı”

HP'den istifa ederek, UBP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Hasan Büyükoğlu, Halkın Partisi'nden o dönemde istifa emlerinin ne kadar doğru olduğunu, yaşanan istifa kararları ile kanıtlandığını hep beraber gördüklerini kaydetti.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Büyükoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Herkese iyi akşamlar dilerim.

Bugün bir kez daha Halkın Partisi'nden o dönemde istifa etmemizin ne kadar doğru olduğunu yaşanan istifa kararları ile kanıtlandığını hep beraber görüyor ve yaşıyoruz.

Bizler 9. Dönem Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal ve Mesut Genç olarak radikal istifa kararı alarak ülkemizin tıkanan siyasetinin önünü açmıştık.

O günlere geri dönersek: Yaşanan Maraş Açılımı'nın sebep gösterilmesi sonrası HP'nin hükümetten anlamsızca ve çocukça 3 ay boyunca çekilme süreci yaşanmıştı. O zaman ki şartlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pandemi adayı sarmış ve covid-19 aşısına erişim olmayışı, Meclis'ten bütçe geçirilmemiş oluşu, vakaların tedavi edileceği bir pandemi hastanesi olmayışı ve hükümet krizi kaynaklı en ufak işlerin dahi yürütülemediği bir ortam ile karşı karşıyaydık.

4'lü CTP, TDP, DP VE HP hükümetini bozan Halkın Partisi, UBP ile kuran yine Halkın Partisi ve ardından UBP ile hükümeti bozan yine o dönemin Halkın Partisi Başkanı ve kendi hegomonyasında oluşturduğu Parti Meclisi idi.

Biz işte o üç istifacı arkadaşlar olarak Devlet yönetme ciddiyetini bilen, ülke çıkarlarını gözeterek tüm acımasızca eleştirilere rağmen o dönem bağımsız vekil kalıp ülkede hükümet kurulmasını sağlamamızın ne kadar da haklı birer karar olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İstifa eden ve yıllarca birlikte çalıştığım arkadaşlara Bağımsız Vekillik süreçlerinin hayırlı olmasını dilerim.”

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22/11/2022 21:13