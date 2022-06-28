O fotoğraf polislik oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından polise şikayet edilen Yudum Mişon’un telefonuna polis tarafından el konuldu.

Mişon, sosyal medyada yangın sırasında gülen fotoğrafı yayılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdiği gerekçesi ile şikayet edildi. Mişon’un hakaret içerdiği belirtilen sözleri nedeniyle polis yasal işlem başlattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çok sayıda aynı gerekçe ile ismi polise şikayet ettiği belirtiliyor.

Yudum Mişon, sosyal medya hesabından telefonuna el konulması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Noldu şimdi bizi polise verince, telefonlarımıza el koydurunca noldu çok merak ederim Gerçeklerimi değiştirebildiniz? Egonumuzu tatmin ettiniz? Yada bizi susturacağınızımı zannettiniz? Sizler o makamlarda var olduğunuz sürece bizler susmayacağız bilin istedim!

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28/06/2022 15:49