O hesapların hepsi kapatılacak

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının başında olan Instagram, bu sefer yeni bir özellikle değil, yeni bir düzenleme ile karşımıza çıktı.

Çocukların internet ortamından kötü bir şekilde etkilendiği bu dönemde, Instagram 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı. Uzun zamandır çocuk kullanımı konusunda yetersiz denetlemeye sahip olduğu düşünülen sosyal medya platformu, çocuk güvenliği yasalarını ihlal etmekle eleştiriliyordu.

Ortaya çıkan yeni gelişmelere göre Facebook ile Instagram, 13 yaşının altındaki kullanıcıların hesaplarını kontrol edip, kilitlemek üzere yeni çalışanlar görevlendirdi. Yeni politika ile ilgili yayınlanan bir blog yazısında, yaş bilgisinin sorulacağını ve bunun doğrultusunda 13 yaşından küçüklerin platforma kayıt yaptıramayacakları bilgisi verildi.

Bu politika ile birlikte uygulamanın, Çocukların Çevirimiçi Gizliliğini koruma Yasası'yla (COPPA) uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

Instagram tarafından yapılan açıklamada, kullanıcılardan gelecek yaş bilgisinin, kimseyle paylaşılmayacağı da açıklandı.

05/12/2019 14:59