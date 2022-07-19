O hırsız deport edildi!

Haber Kıbrıs-Özel

Çatalköy’de geçtiğimiz haftalarda iki kez aynı eve girmeye çalışan hırsız ülkeden deport edildi. Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği konu sonrası polis ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Söz konusu hırsız güpegündüz aynı eve iki kere girmeye çalışmış, bölge halkı panik olmuştu.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre söz konusu hırsız ülkeden deport edildi.

Haber Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar polise ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e teşekkürünü iletti.

Ne olmuştu?

Çatalköy’de bir eve güpegündüz hırsız girmeye çalışmış, durumun fark edilmesi üzerine eve girmeye çalışan hırsız “Beni mal sahibi gönderdi” yalanını söylemişti.

Söz konusu hırsız 1 hafta sonra yine aynı eve girmeye çalışmış bu kez eve yakın bir komşu duruma müdahale etmişti.

Hırsız polis tarafından kıskıvrak tutuklanmıştı.

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19/07/2022 22:12