O kadar basit mi 50’li yaşlardaki çok sayıda kişi için “ani ölüm” deyip geçmek?

Ani ölümler var ülkemizde, gittikçe de artıyor.

Covid-19 salgını başladığından beri ani ölümler gözümüze batıyor, dikkatimizi çekiyor.

Salgının başladığı zamanlarda Sağlık Bakanına, bazı başka sağlıkçılara bu durumu sormuştum…

“Kapalı olduğumuz ve salgın korkularımız nedeniyle dikkatimizi çekiyor, aslında eskiden de vardı bu ani ölümler” cevabı vermişlerdi bana…

Pek kafama yatmadı, geçmişe göre daha fazla bu ani ölümler…

2021 yılında ani ölümler daha da arttı…

Kimse bana “eskiden de vardı” demesin, ani ölümlerde artış var, hem de yaş ortalaması 50 civarı…

Gidin geriye doğru polisten gelen ani ölümlere bakın, 50 yaşın artında, 50 yaşın biraz üstünde çok sayıda ani ölüm var…

Elbette 70’li yaşlarda ve üzerinde de ani ölümler var…

Dışarıdan sağlıklı gibi görünen ama çoğunluğu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ani ölen insanlar görüyoruz…

“Ölüm” zaten antipatik, korkulan, üzen bir kelime ama “Ani ölüm” ifadesi daha fazla antipatik ve korkutucu gelmeye başladı bana…

Genç sayılabilecek yaşta çok sayıda insan ani ölümlerle aramızdan ayrılıyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı bu ani ölümleri araştırmayı düşünmüyor mu?

Neden ani ölüm? Kalp ve damar hastalıkları yoğunlukta ama bunu tetikleyen, kişilerin salgın nedeniyle tedavilerini aksatması mı?

İnsanlar salgından korktuğu için hastanelere gitmiyor, tedavilerini yapmıyor mu?

Covid-19 dışındaki servislerdeki sorunlar ölümlerde etkili mi oluyor?

İlaç eksiklikleri buna neden oluyor mu? Çekilecek filmler, yapılacak tahliller, yararlanılacak cihazlara randevular geç verildiği için mi? Ertelenen ameliyatlar nedeniyle mi?

Neden ölüyor insanlar patır patır?

Bir taraftan Covid-19’dan ölüyor insanlar, diğer taraftan ani ölümler geliyor.

Bu ani ölümlerin nedeni de Covid-19 mu acaba?

İnsanlar Covid-19 oluyor da haberleri mi olmuyor veya korku, endişe, stres nedeniyle dolaylı olarak Covid-19 insanlarımızı öldürüyor mu?

Ani ölümlerin Covid-19 ihtimali var mı, bunu tespit ediyorlar da açıklamıyorlar mı?

Böyle bir şey yapmazlar gibi geliyor bana, çünkü risklidir, saklamak yayılmasına neden olur…

Böyle şeyler yapmazlar belki ama ani ölümleri önemsemez gibi davrandıkları için insanın aklına her türlü şey geliyor.

Genç sayılabilecek yaşta insanların patır patır ölmesi devletin, Sağlık Bakanlığı’nın umurunda değil mi, bunları merak etmiyor mu?

Bu konuda Sağlık Bakanlığı istatistikler tutuyor mu, hangi ani ölüm hangi nedene bağlı bakılıyor mu, direkt ya da dolaylı Covid-19’la ilgisi olduğuna bakılıyor mu?

Ani ölümlerle aramızdan ayrılan insanlarımızın kaçının Covid-19 aşılı, kaçının aşısız olduğu biliniyor mu, bir istatistik bilgi olarak tutuluyor mu?

Polis “ani ölüm” diye açıklayacak, gazeteler yazacak, o kadar mı?

Gerisi yok mu bunun? Bu insanlar 50’li yaşlarda ölüyor, tüm 40’lı, 50’li yaşlardaki insanlar panik içinde “Neden bu ölümler?” diye sorup duruyor, Sağlık Bakanlığı bunu önemsiyor mu?

Salgından dolayı para kazanamama, evine ekmek götürememe/ geçim sıkıntısı, borcunu ödeyememe, işyerinin kapanması, işsiz kalmak, önünü görememe, çaresizlik insanları büyük psikolojik sıkıntılara sokuyor.

Toplumun ruh sağlığının iyi olmadığını uzmanlar söylüyor… Salgının, döviz krizinin, zamların ve arkasından gelen dizi dizi sorunların, toplumun kendisini tükenmiş, öfkeli, gergin, karamsar, huzursuz ve çökmüş hissettirdiğini belirten uzmanlar, “Ülkemizde ruhsal hastalık salgını var” diyor.

Ülkeyi yönetenler, özellikle de Sağlık Bakanlığı bu durumu önemsiyor mu?

Çökmüş, tükenmiş kişilerde, kalp damar hastalıkları, kanser, diğer bazı kronik hastalıklar ölümcül noktaya mı geliyor ki ani ölümler oluyor?

Bunları bize kim söyleyecek, kim araştıracak bunu, ani ölümleri kim dert edinecek ve daha fazla olmaması için kim tedbir alacak?

Üstelik çok sayıda intihar da var, bunlar ani ölümler içinde yer almıyor…

Covid-19 salgınıyla mücadele etmek önemli ama peki ya diğer hastalıklar, diğer ölümler?

Onlara kim bakacak? “Ani ölüm”, “ani ölüm” ama nereye kadar?

Bu ani ölümlerin polis raporu ve gazete haberi olmaktan öte önemsenmesi ve bu konuda ciddi bir araştırma yapılması, toplumla paylaşılması gerekiyor.

Bulgular da saklanmamalı, toplumla şeffaf bir şekilde paylaşılmalı…

Ani ölümler, Covid-19 direkt ölümleri kadar halkı korkutuyor, hatta biliyor musunuz daha fazla bile korkutuyor, çünkü Covid-19’dan ölenler için bir gerekçe var da ani ölümler gizem gibi…

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02/09/2021 16:14