O kedicik bir kez daha konuştu...

Adnan Oktar örgütündeyken itirafçı olan Ayşe Pars genç kadınların bu kez gizli kamera görüntüleri ile örgüte bağlı tutulduğunu anlattı. Pars’ın anlattığına göre bu kadınlar örgütte cariye olarak kullanıldı.



Adnan Oktar’ın 30 yıl yanında olan kediciği Ayşe Pars itiraflarına devam ederek örgütün karanlık ve tehlikeli yüzünü anlattı. Pars, Oktar’ın sağ kolu olarak 30 yıldır örgüt içindeki tüm televizyon ve internet yayınlarının tek sorumlusuydu. Tutuklu olan kedicik itirafçı olup örgütle ilgili tüm bildiklerini anlatınca cezaevinden çıktı.

Pars daha önce yayınlar sırasında kendisine aşık gibi bakmayan kediciklere işkence yaptığını anlatmış işkence sonrası ağlayan kızlara da ‘sevgiden ağlıyorlar’ dediğini ileri sürmüştü.

En kıdemli kediciğe göre Adnan Oktar grubundaki genç kızları ve erkekleri örgüte bağlamak için farklı yöntemler kullanıyorlardı. Pars pahalı hediyeler lüks giysiler ve zengin bir hayatın yanı sıra örgütten kaçmaması için kediciklere şantaj yapıldığını da söyledi.

İşte Pars’ın Star Ana Haber'e örgüt hakkında anlattığı şoke eden o itiraflar:



Yayında gözüken bir kıyafetleri var yani böyle çok abartılı, hiçbir şekilde dini olarak kabul edilemeyecek. Burada o kıyafetlerle o kadar bayan siz neler yapılabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yaşı küçükler de dahil olmak üzere hepsi aynı ortamda.

Adnan Oktar herkesle imam nikahlıydı ya da kadınları cariye olarak almıştır statülerine göre orada bile bir hiyerarşi vardır.

Bütün internet işlerinin sorumlusu benim reji bana ait ama bir korku fırtınası, korku imparatorluğu var.

Bacılar ve kız kardeşler denen daha genç, yeni gelmiş olan hafif bağlarla bağlı insanlar var. Kız kardeşler dediğimiz ekip daha çok bu zenginlikle o kişinin isteklerinin bir an önce yapılması, iltifatlar, hediyeler, altınlar gibi bu tarz şeylerle burada tutulmaya çalışılır. Bu bir yöntemdir.



Adnan Oktar oturuyor 10-15 kişilik bir gurubun önüne diyor ki ‘senin bakışlarını beğenmedim, sen gel bakalım önüme’ ve sonra oturtturuyor; tokat, tekme, kafasını yere bastırma, alıp bir yerden diğer tarafa atma, yediği yemeği kafasından aşağı döker, ‘makas getirin der’ makasla dibinden keser, eliyle saçlarını yolar.

Adnan Oktar örgütündeyken itirafçı olan Ayşe Pars genç kadınların bu kez gizli kamera görüntüleri ile örgüte bağlı tutulduğunu anlattı. Pars’ın anlattığına göre bu kadınlar örgütte cariye olarak kullanıldı.



Adnan Oktar’ın 30 yıl yanında olan kediciği Ayşe Pars itiraflarına devam ederek örgütün karanlık ve tehlikeli yüzünü anlattı. Pars, Oktar’ın sağ kolu olarak 30 yıldır örgüt içindeki tüm televizyon ve internet yayınlarının tek sorumlusuydu. Tutuklu olan kedicik itirafçı olup örgütle ilgili tüm bildiklerini anlatınca cezaevinden çıktı.

Pars daha önce yayınlar sırasında kendisine aşık gibi bakmayan kediciklere işkence yaptığını anlatmış işkence sonrası ağlayan kızlara da ‘sevgiden ağlıyorlar’ dediğini ileri sürmüştü.

En kıdemli kediciğe göre Adnan Oktar grubundaki genç kızları ve erkekleri örgüte bağlamak için farklı yöntemler kullanıyorlardı. Pars pahalı hediyeler lüks giysiler ve zengin bir hayatın yanı sıra örgütten kaçmaması için kediciklere şantaj yapıldığını da söyledi.

3 13

İşte Pars’ın Star Ana Haber'e örgüt hakkında anlattığı şoke eden o itiraflar:

Yayında gözüken bir kıyafetleri var yani böyle çok abartılı, hiçbir şekilde dini olarak kabul edilemeyecek. Burada o kıyafetlerle o kadar bayan siz neler yapılabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yaşı küçükler de dahil olmak üzere hepsi aynı ortamda.

Adnan Oktar herkesle imam nikahlıydı ya da kadınları cariye olarak almıştır statülerine göre orada bile bir hiyerarşi vardır.

Bütün internet işlerinin sorumlusu benim reji bana ait ama bir korku fırtınası, korku imparatorluğu var.

Bacılar ve kız kardeşler denen daha genç, yeni gelmiş olan hafif bağlarla bağlı insanlar var. Kız kardeşler dediğimiz ekip daha çok bu zenginlikle o kişinin isteklerinin bir an önce yapılması, iltifatlar, hediyeler, altınlar gibi bu tarz şeylerle burada tutulmaya çalışılır. Bu bir yöntemdir.





Adnan Oktar oturuyor 10-15 kişilik bir gurubun önüne diyor ki ‘senin bakışlarını beğenmedim, sen gel bakalım önüme’ ve sonra oturtturuyor; tokat, tekme, kafasını yere bastırma, alıp bir yerden diğer tarafa atma, yediği yemeği kafasından aşağı döker, ‘makas getirin der’ makasla dibinden keser, eliyle saçlarını yolar.