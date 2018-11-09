O öğrencilere 2’nci katliam

ABD’de son 10 günde yaşanan ikinci toplu katliamda en az 13 kişi öldü. California’nın Thousand Oaks kentinde bir barda eğlenirken silahlı saldırıya uğrayan öğrencilerden bir kısmının 2017’de Las Vegas’ta 59 kişinin öldüğü festival katliamındankurtulduğu ortaya çıktı.

ABD’nin California eyaletinde üniversite öğrencilerinin katıldığı bir partiyi basan silahlı saldırgan, en az 12 kişiyi katletti, 10’dan fazla kişiyi yaraladı. Katliam, Los Angeles’ın 65 kilometre kuzeybatısındaki Thousand Oaks kentindeki Borderline adlı barda yerel saatle 23.20 sıralarında yaşandı.

2008-2013 arası ABD Deniz Piyadeleri’nde nişancı olarak görev yaptığı açıklanan Ian David Long, en az 200 kişinin bulunduğu bara girerek etrafa rastgele ateş açtı, dakikalar sonra olay yerine gelen polis ekipleriyle çatıştı. Ülkede son 10 günde yaşanan ikinci silahlı katliamın 28 yaşındaki faili, barda panikle kaçan kalabalığa karşı sis bombası kullandı. Ölü bulunan saldırganın intihar ettiği tespit edildi. Çatışmada 29 yıllık hizmetinin ardından gelecek yıl emekli olmayı planlayan şerif yardımcısı Ron Helus da öldü.

‘PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI’

Ventura County Polis Şerifi Geoff Dean ise “Olayda terör bağlantısı olduğuna dair bir bilgimiz yok” açıklaması yaptı. Askerlik görevi sırasında 7 ay Afganistan’da bulunduğu açıklanan ve beş yıllık süreçte 10 madalyayla taltif edilen David Long’un “travma sonrası stres bozukluğu”ndan mustarip olduğu öne sürüldü. Nisan 2018’de kargaşa çıkardığı gerekçesiyle evinin polis tarafından basıldığı açıklandı. Müzakereler sırasında Long’un “çok sinirli olduğu ve mantıksız davranışlar sergilediği” belirtildi. Ancak polisler Long’u iradesi dışında akıl hastanesine yatırmanın gerekli olmadığı kanaatine varmış. Eski ev arkadaşı Blake Winnett, Long’un evinin garajında kendi kendine dans adan yalnız bir adam olduğunu söyledi.

ACI TESADÜF

Olay sırasında barda Pepperdine Üniversitesi ve California State Üniversitesi’nden de öğrenciler bulunduğu açıklandı. 24 yaşındaki tanık Carl Edgar, bazı arkadaşlarına saldırıdan sonra ulaşamadığını söyledi. Arkadaşlarından bir kısmının 2017’de Las Vegas’ta müzik festivali sırasında düzenlenen 58 kişinin öldüğü katliamdan kurtulduğunu söyleyen Edgar, “Eğer ondan sağ kurtulmayı başardılarsa, bunu da atlatabilirler” dedi. Savannah isimli bir tanık ise “Kelimeler kifayetsiz... Route 91’den (Las Vegas saldırısı) sonra şimdi bu kadar insan... Bu adil değil” ifadesini kullandı.

Trump: Polis 3 dakika içinde olay yerine geldi

ABD Başkanı Trump, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Polisin cesurca operasyon gerçekleştirdiğini belirten Trump, “California polis devriyesi 3 dakika içinde olay yerine geldi. Korkunç saldırı hakkında bilgilendirildim. FBI olay yerinde. Saldırgan ve polis dahil 13 kişi hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu. Emniyet görevlilerine teşekkür eden Trump, Şerif Yardımcısı Helus’un hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. ABD lideri, ülkede bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

BİLGİ NOTU: ABD’nin Pittsburg kentinde 28 Ekim tarihinde Robert Bowers isimli aşırı sağcı bir adam, bir sinagoga baskın yaparak içeride ibadet eden 11 Yahudi kökenli ABD vatandaşını öldürmüştü.