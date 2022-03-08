O öğrencilerin ‘Fatma abla’sı, yolların ‘Fatma Kaptanı’

Gülten Özyakup Sezgin

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Haber Kıbrıs’a 25 yıllık şoförlük hikayesini anlatan Fatma Fındık kadın olarak otobüs şoförlüğü yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Yamaçköy sakinlerinden Fatma Fındık 25 sene önce “Şoförlük erkek işidir” düşüncesine adeta meydan okuyarak direksiyonun başına oturdu ve o gün bu gündür şoförlük yapmaya devam ediyor.

Kadınların aklına koyduğu her şeyi yapabileceğinin altını çizen Fındık, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

“Yolcularımın canı bana emanet”

Fatma Fındık mesaisinin sabah saat 05.00’da başladığını önce kahvaltıyı hazırladığını ardından ise otobüsünün başına gittiğini anlattı.

Sabah saat 06.00’da otobüsünün kontağını çevirerek iş mesaisinin başladığını kaydeden Fındık Haber Kıbrıs’a bir günün nasıl geçtiğini anlattı.

Fındık, sabah saat 06.10’da Yamaçköy’den başlayarak Mallıdağ, Gönendere, Cihangir ve Düzova köylerinden öğrencileri aldığını ve Lefkoşa’ya götürdüğünü aktardı.

Fındık yol boyunca yolcularının canının kendisine emanet olduğunun bilincinde olduğuna dikkat çekerek “Onlar sadece benim yolcum değil onlar benim yol arkadaşım ve canlarını bana emanet eden insanlar. Ben onlara bir şey olmaması için her zaman gözümü dört açarak yoluma devam ediyorum” dedi.

“Öğlen işini bitiriyor ev işlerine koyuluyor…”

Sabah mesaisini tamamlamasının ardından öğlen saat 13.00’a kadar Lefkoşa’da zaman geçirdiğini anlatan Fatma Fındık saat 13.30 itibari ile otobüsünün kontağını yeniden çevirdiğini ve geri dönüş yolculuğunun başladığını söyledi.

Sat 14.30’da son yolcusunu indirdikten sonra bir günlük iş mesaisini bitirdiğini aktaran Fındık “İş mesaim saat 14.30’da bitiyor ancak ev mesaim yeni başlıyor” dedi.

Öğleden sonra ev işlerini yaptığını anlatan Fatma Fındık, aynı zamanda hayvancılık yaptıklarını söyledi. Fındık günün yorgunluğunu hayvanları ile geçirdiği zamanla attığına da ekledi.

“Kadınların yapamayacağı bir şey yoktur!”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Haber Kıbrıs aracılığıyla tüm kadınlara mesaj veren Fatma Fındık, “Bir kadın istedikten sonra cesaretli olduktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur” dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Fındık “Ben çalışmaktan her zaman mutlu oldum. Bugün 8 Mart ben yine otobüsümün başındayım” dedi.

Fotoğraflar: Mustafa Seymen

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08/03/2022 18:39