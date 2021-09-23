O Ses Türkiye jürisini tanıttı

O Ses Türkiye 2021 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk otururken, bu sene jüri üyeleri değişti.

İlk olarak Seda Sayan'ın ayrılığı sonrası jüriye Ebru Gündeş'in dahil olduğu yarışmanın yeni sezon çekimleri başladı. O Ses Rap'te jüri olan Hadise'nin O Ses Türkiye'de boşalan koltuğuna Oğuzhan Koç geldi.

Acun Ilıcalı, yapımcılığının yanı sıra sunuculuğunu de üstlendiği 'O Ses Türkiye'den ilk paylaşımı, 13.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptı.

Ünlü televizyoncunun yayınladığı karede Beyazıt Öztürk, Murat Boz, yeni jüri üyeleri Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile sunucu Saadet Özsırkıntı yer alıyor.

HADİSE, O SES RAP'TE YER ALACAK

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

İlk sezonu 2011'de yayınlanan program hakkında Ilıcalı, "Oğuzhan Koç ailemizden biri, onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum 'O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullanmıştı.

Sevilen yarışmada daha önce Mustafa Sandal, Yıldız Tilbe, Gökhan Özoğuz, Sibel Can, Hülya Avşar, MFÖ'den Mazhar Alanson ve Özkan Uğur da görev yapmıştı.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 09:03