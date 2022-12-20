O Ses Türkiye yılbaşı özel programına bomba isimler!

TV8'in en çok izlenen programlarından olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri üyeleri ve yarışmacıları belli oldu. O Ses Türkiye yılbaşı programında Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan jüri koltuğunda yer alacak. Ebru Şahin, Onur Buldu, Melis Sezen, Cemre Baysel, Aslıhan Malbora, Cemal Can Canseven ve Danla Bilic de yarışmacı olarak yer alacak. Sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı, 31 Aralık Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. O Ses Türkiye yılbaşı programının merakla beklenen jüri kadrosu ve yarışmacıları belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberi göre, son dakika bir değişiklik olmadığı takdirde Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yarışmada performans sergileyecek. Yarışmada ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Bilic de şarkı söyleyecek.

Yarışmanın jüri koltuğunda ise Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan yer alacaktı. Ancak son dakika yapılan değişiklerin ardından Beyazıt Öztürk'ün yerine Murat Boz olacak.

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20/12/2022 22:22