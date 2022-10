O Ses Türkiye'de düet yapmışlardı! Hadise'den Onur Şener paylaşımı

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine gelen istek şarkının sözlerini bilmediği için darp edilen, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden müzisyen Onur Şener hakkında paylaşımda bulundu. Hadise ile Onur Şener, O Ses Türkiye'de düet yapmışlardı.

Müzisyen Onur Şener, Ankara'da çalıştığı bir eğlence mekanında kendisine gelen istek şarkının sözlerini bilmediği için darp edilmiş, ağır yaralanan Onur Şener kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Hadise, O Ses Türkiye'de beraber düet yaptığı Onur Şener hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

O SES TÜRKİYE'DE DÜET YAPMIŞLARDI! HADİSE'DEN ONUR ŞENER PAYLAŞIMI

O Ses Türkiye yarışmasında "Show Must Go On" şarkısında düet yapmışlardı. Ünlü şarkıcı Hadise, "O Ses Türkiye sahnesinde birlikte şarkı söylediğim Onur Şener'in canice öldürülmesini kabul edemiyorum. Çok üzgünüm, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. İstediğimiz tek şey müziğe, sanatçıya ve sanata saygı" ifadelerini kullandı.

04/10/2022 09:29