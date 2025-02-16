O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin arasında gerilim: "Tecrübe mi, tazelik mi?"

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğuna oturan Melike Şahin ve deneyimli jüri üyesi Hadise arasında yaşanan diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu. İkinci bölümde bir yarışmacıyı kendi ekibine katmak isteyen Hadise’nin "Burada ben tecrübeme güveniyorum" sözlerine Melike Şahin’in verdiği yanıt olay oldu.

Yeni jüri üyesi Melike Şahin, Hadise'ye "Ben tecrübeme güvenmiyorum, tazeliğime güveniyorum şekerim" diyerek karşılık verdi. Şahin’in bu çıkışı, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Hadise, Şahin’in sözlerine karşılık olarak "Ben buna katılmıyorum, tazelik ve tecrübeyi bir araya getiremezsin, ikisi çok farklı şeyler" diyerek görüşünü savundu. Ancak Melike Şahin tartışmayı devam ettirerek "Niye canım, sen yorulmuşsun olabilirsin" ifadesini kullandı.

Bu anlar, sosyal medyada "Tecrübe mi, tazelik mi?" tartışmasını alevlendirirken, Hadise ve Melike Şahin’in arasındaki dinamiğin ilerleyen bölümlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.