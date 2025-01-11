O Ses Yılbaşı Özel'e damga vuran Burak Kut'tan Acun Ilıcalı itirafı

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında Burak Kut'un performansı hem jürileri hem de seyirciyi adeta büyüledi.

PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahnede inanılmaz şova imza atan Burak Kut sosyal medyada günlerce konuşuldu.

"ACUN ILICALI BİR TELEVİZYON DAHİSİ"

Bebeto lakaplı ünlü şarkıcı, Hülya Avşar'ın YouTube programında Acun Ilıcalı ile ilgili itirafıyla şaşırttı.



Avşar'ın "Nereden aklına geldi acaba, bir şey mi gördü?" sorusuna yanıt veren Burak Kut, "Bilmiyorum. Bence Acun bir televizyon dahisi" dedi.

"MONTAJDAN ARAYIP SÖYLEMİŞTİ"

Ünlü şarkıcı, sözlerine "Başka bir şey daha söyleyeyim. Kusura bakmasın Acun da... Bir gün önce montajdan arayıp da böyle bir gündem yaratacağını gördüğünü söyledi" diye devam etti.

"HAFIZALARDA YER EDECEK BİR GÖSTERİ HAZIRLAMALIYIM"

Öte yandan performansı günlerce konuşulan Burak Kut, sosyal medyadaki övgü dolu yorumlara yanıt verirken; programa katılma sürecini de açıklamıştı.

Ünlü isim, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Dün geceden beri yazıp gönderdiğiniz saymayacağım kadar çok güzel yorumlarınıza cevaben... Bir gece yarısı Acun Ilıcalı ağabeyin, O Ses Yılbaşı 2025 çekimine davet için araması akabinde, aklıma ilk düşen fikir içimde ilk uyanan duygu 'Zaten herkesin bir sıkıntısı olduğu günlerde, hiç değilse yeni yıla hep beraber iyi ve yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek hafızalarda yer edecek bir gösteri hazırlamalıyım' oldu. Nasıl olur diye soranlara; Öncelikle dinlediğiniz unutulmaz şarkıların sözünü müziğini yazan, düzenlemelerini yapan harika müzisyen dostlarım sayesinde oldu."

"DERS DEĞİL DE İLHAM VEREBİLDİYSEM NE MUTLU"

Burak Kut, sözlerine "Güldüren yorumlara cevaben; ders niteliğinde, nasıl hâlâ böyle söyleyebiliyor, bebeleri pisten aldı gibi yorumlara gülerek, takip edebildiğimce baktım... Ders değil de ilham verebildiysem ne mutlu. Yıllar içinde sahne performansını koruyup artırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor" diye devam etmişti.

"BEBELER DE PİSTTE KALMALI"

"Ek olarak bebeler de pistte kalmalı bence" diyen Burak Kut, Kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebe idim çünkü. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü etrafında toplanıp ülkemizin sanat kültür seviyesini yukarı taşımak için elimizden geleni yapalım beraberce… Defalarca teşekkür ederiz yazmışsınız. Asıl ben teşekkür ederim. Bu vesileyle, her zaman sizlerin gösterdiği, sevgiye, saygıya, ilgiye layık olabilmek için yanıp tutuşan yüreğime, yorum yağmurları ile su serptiniz. Ek