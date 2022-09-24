O şimdi ünlü bir şarkıcı: Estetik ameliyat yok...Umudunuzu kaybetmeyin!

Ünlü şarkıcı çocukluk fotoğrafını paylaştı, takipçilerine bir de mesaj verdi.

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24/09/2022

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O şimdi ünlü bir şarkıcı: Estetik ameliyat yok...Umudunuzu kaybetmeyin!

Şarkıcı Melek Mosso, çocuk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Yıllar önce yaşadıklarından da bahseden Mosso, fotoğrafın altına şu notu düştü:

Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!  

Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. (Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye)  

 

 

 

24/09/2022 14:28
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TAGS: Melek Mosso
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