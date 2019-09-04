O tanker, takip cihazını kapattı

SURİYE’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 1.5 ay süreyle alıkonulduktan sonra serbest kalan İran’a ait “Adrian Darya-1” petrol tankeri, Doğu Akdeniz’de Suriye tarafına yöneldikten sonra takip cihazını kapattı.
Küresel deniz trafiğini izleyen MarineTraffic’e göre, önceki gece Suriye yakınlarındayken Otomatik Tanımlama Sistemi’ni kapatan İran bayraklı “Adrian Darya-1”in Suriye’ye gittiği tahmin ediliyor. ABD’nin yaptırım listesindeki petrol tankeri, son olarak Lübnan’a doğru hareket halindeyken yönünü Suriye’nin Tartus Limanı’na çevirmişti. İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da, Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı “Grace-1” adlı İran tankerini bir buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15 Ağustos’ta serbest bırakılan tankerin adını “Adrian Darya-1” olarak değiştirmişti.