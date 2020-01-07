O tecavüzcünün cezası belli oldu

Bir savcının 'İngiltere tarihinin en azılı tecavüzcüsü' olarak nitelediği 36 yaşındaki Endonezyalı Reynhard Sinaga'ya pazar günü ömür boyu hapis cezası verildi. 136'sı tecavüz, toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu bulunan Sinaga, Endonezya'nın zengin bir ailesinden geliyor. Yaşamak için Manchester'ın bir eşcinsel mahallesini tercih eden Sinaga'nın, tecavüz sırasında kurbanlarını filme aldığı belirtiliyor.

'Dünyanın en azılı tecavüzcüsü'

İngiltere'de 136'sı tecavüz olmak üzere toplam 159 erkeğe cinsel saldırıdan suçlu bulunan 36 yaşındaki Endonezyalı Reynhard Sinaga, pazar günü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Reynhard, kurbanlarına daha rahat ulaşabilmek için Machester kentindeki eşcinsellerin yoğun olarak bulunduğu bir mahallede yaşıyordu. Sık sık Endonezya'da yaşayan varlıklı ailesini anlatan Sinaga, yine ailesinin maddi imkanlarını kullanıyordu. İngiltere'de doktora eğitimini sürdüren Reynhard'ın düzenli olarak kilise ibadetlerine katıldığı biliniyor. Sinaga'nın çoğunalukla heteroseksüel erkeklerden oluşan kurbanlarını, tecavüz sırasında filme almadan önce 'tecavüz ilacı' olarak bilinen GHB verdiği belirtiliyor. 136 tecavüzün yanı sıra 8 başarısız tecavüz girişimi de bulunan Sinaga, 48 kişiye 15 uygunsuz davranışta bulunmakla suçlanıyor. İngiltere'ye 12 yıl önce gelen Sinaga'nın 30 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacağı açıklandı.

Ailesi evlenmesini istiyordu

Sinaga, varlıklı ailesiyle sık sık övünse de, Endonezya'ya emlak zengini ailesinin yanına dönmek konusunda isteksizdi. Çünkü Sinaga'nın eşcinsel olduğunu sakladığı muhafazakar ailesi, onun evlenerek bir düzen kurmasını istiyordu. Sinaga'nın eski bir arkadaşı, "Babası zengin bir adam. (Başkent) Cakarta'nın merkezinde bir malikaneleri var. Hizmetçiler, şoförler ve diğer tüm imkanlarıyla övünürdü" diyor. Kendinden küçük bir kız ve erkek kardeşi olan Sinaga, Manchester'ın liberal ve hoşgörülü yaşam tarzına alışmış, cinsel kimliğini saklamıyordu. Sinaga'nın doğduğu yer Endonezya'nın pek çok eyaletinde ise eşcinsellik hâlâ yasak.

Ailesinin yanında farklı biriydi

Sinaga, Endonezyalı geleneksel ailesinin yanındayken daha 'usturuplu' bir tavır takındığını çevresinden saklamıyordu. Sinaga'nın eski bir arkadaşı, "Bence ailesi onu normal bulmuyordu, hiçbir zaman eşcinsel olduğunu ailesine söylemedi. Ailesinin yanına giderken saçını ve kıyafetlerini değiştirmek zorundaydı" diyor. Sinaga'nın evini eşcinsel mahallesi yakınlarında, gençlerin sık sık tercih ettiği bar ve gece kulüplerine yakın bir bölgeden seçmesi, tesadüf olarak değerlendirilmiyor. Çocukluğu sırasında 'Spice Girl' grubunun büyük bir hayranı olduğu belirtilen Sinaga'nın bir arkadaşı, "Sık sık randevulara çıkardı. Ailesi çok zengin olduğu için hiç çalışmadı. Sinaga'yı tuhaf bulan ailesi, onu hiç anlayamadı. Ailesi onu kendi ülkesinden kızlarla tanıştırmaya çalışıyordu. Evlenmesini ve bir aile sahibi olmasını istiyordu" diyor. Aynı zamanda Ray ismiyle de bilinen Sinaga, 2007 yılında henüz 24 yaşındayken İngiltere'ye öğrenci olarak gelmiş ve Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans programını bitirmiş. Ardından aynı kurumda sosyoloji bölümünde bir yüksek lisans programını daha tamamlayıp 2011'de mezun olmuş. Sinaga Leeds Üniversitesi'nde 'cinsellik ve çok ulusluluk. Manchester'daki Güney Asyalı eşcinsel ve biseksüel erkekler' isimli tezi üzerinde çalışıyordu.

Okul kaydı donduruldu

Bir yargıcın "İngiltere tarihinin en azılı tecavüzcüsü" dediği Sinaga, kurbanlarından birinin ayılıp polisi aramasıyla 2017'de yakalandı. Aynı sene Leeds Üniversitesi, Sinaga'nın okul kaydını dondurdu. Palm yağı zengini bir aile dostu Sahat Sinaga, ailenin, oğullarını yaptığıyla yüzleşmek zorunda olduğunu, bunun onlar için 'şok edici' bir haber olduğunu aktarıyor. Sinaga'nın babası ise davayla ilgili yorum yapmayı reddediyor.

Kurbanlarını nasıl seçiyordu?

Sinaga kurbanlarını sabahın erken saatlerinde gece kulüpleri ve barların yakınlarına giderek seçiyordu. Genellikle eşcinsel üniversiteleriyle müzik hakkında sohbet eden Sinaga, sarhoş gençlere ise taksiyle eve bırakma teklifinde bulunuyordu. Kurbanlar kendilerine yardım etmeye çalıştığını zannettikleri Sinaga'nın evine, kendi isteğiyle gidiyordu.

07/01/2020 17:23