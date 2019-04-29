O ülke başkentini taşıyor

Endonezya, başkentini Jakarta'dan taşımayı planlıyor.

Endonezya Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, başkentin Jakarta'dan taşınmasının planlandığını açıkladı. Yeni başkent açıklanmasa da yerel medyada yer alan haberlerde Palangkaraya kentinin başkent olabileceği kaydedildi.

Başkentin Jakarta'dan taşınması, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun resmi sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanması beklenen seçimde zaferini ilan etmesinin ardından geldi.

Dünyanın en hızlı batan kenti olan Jakarta'da 10 milyon kişi yaşıyor.