O ülke Euro'dan çıkıyor mu? Tehdit gibi açıklama

Yunanistan'dan sonra AB 'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunan İtalya'nın Euro'dan çıkıp çıkmayacağı Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ORF'ye yaptığı açıklamada İtalya'nın Euro'dan ayrılmasının intihar olacağını, bu nedenle böyle bir tehlike görmediğini söyledi.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.