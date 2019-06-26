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O ülkede elektronik sigara satışı yasaklandı

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26/06/2019

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O ülkede elektronik sigara satışı yasaklandı

Batı kıyısındaki kent, elektronik sigara cihazlarının tezgahlardan kaldrırıldığı ilk ABD şehri oldu. Karar kent meclisinde oy çokluğuyla alındı.

ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde  "elektronik sigara" adı verilen tütün ilave edilebilen buhar teneffüs  cihazlarının satışının yasaklanması kararı alındı.

BBC'de yer alan habere göre, San Francisco Kent Meclisi, söz konusu  cihazların satışını insan sağlığına etkileri net ortaya konulana kadar durdurmayı  öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan San  Francisco, ABD'de elektronik sigara cihazlarının satışının yasaklandığı ilk şehir  oldu.

Yasanın yürürlüğe girmesi için belediye başkanı tarafından onaylanması  bekleniyor. Belediye Başkanı London Breed, daha önce Meclisten geçmesi halinde  yasayı onaylayacağını açıklamıştı.

Yasağın 7 ay içinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.

San Francisco'da elektronik sigara satışının yasaklanmasına yönelik  kampanyanın öncülerinden Şehir Savcısı Dennis Herrera, kararı memnuniyetle  karşıladıklarını belirterek, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) elektronik sigara  satışını düzenleme konusunda sorumluluktan feragat etmesinin ardından bu adım  zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Elektronik sigara üreticileri, "yasaklama kararının tüketicileri daha  zararlı normal sigara tüketimine yönlendireceğini ve bu alanda karaborsa ortaya  çıkaracağını" öne sürerken, elektronik sigara karşıtı kampanya yürütenler bu tür  cihazların gençleri sigaraya içmeye alıştırdığını savunuyor.

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi verilerine göre, ABD'de nikotin  ürünleri kullanan ergen sayısı geçen yıl yüzde 36 arttı. Elektronik sigara  cihazlarının yaygınlaşmasının artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

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TAGS: O ülkede elektronik sigara satışı yasaklandı, HABER, KIBRIS
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