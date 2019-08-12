O ülkede uçuşlar iptal edildi

Hükümete karşı protestoların dinmek bilmediği Hong Kong'ta binlerce gösterici havalimanını bastı. Dört gündür havalimanı içinde olan göstericiler oturma eylemi yaparken, havalimanının otoparkı ve yolları tıkandı. Yetkililer bütün uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı sonrasında başlayan gösteriler bitmek bilmiyor… Aylardır devam eden ve ülkenin ekonomisine büyük darbe vuran gösteriler şimdi de havalimanında sürüyor.

Bölgede ciddi bir krize sebep olan gösterilerde çok sayıda insan gözaltına alınırken dört gün önce havalimanına taşınan gösteriler yaşamı olumsuz etkiledi. Dört gündür devam eden gösteriler binlerce gösterici havalimanını işgal etmiş ve sloganlar atarak oturma eylemi yapmıştı. Göstericiler yüzünden hem terminaller içerisinde hem de havalimanı dışında ciddi bir yoğunluk yaşanırken havalimanı kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bugün bütün uçuşların iptal olduğunu duyurdu.