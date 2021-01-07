O yol hafta sonu trafik akışına kapatılacak

Haspolat kavşağı, üst geçitle ilgili inşaat çalışmaları nedeniyle cumartesi ve pazar günleri günde yaklaşık 9 saat trafik akışına kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle inşaatın yapıldığı kesimin, Cumartesi ve Pazar günleri saat 08.00-17.00 arasında trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa-Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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07/01/2021 18:41