O yolu kullanacak olan sürücüler dikkat

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30/09/2023

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O yolu kullanacak olan sürücüler dikkat

 

İskele’de yarın, 06:00-12:00 saatleri arasında, KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde Northernland 23 Maratonu (yol koşusu) gerçekleştirileceğinden İskele-Gazimağusa Anayolu’nun bir kısmında trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yol koşusu kapsamında; İskele-Gazimağusa Anayolu’nun Granel Çemberi ile St. Barnabas Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti araç trafiğine tamamen kapatılacak olup, ulaşım İskele istikametinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak kontrollü şekilde sağlanacak.

Yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

 

30/09/2023 15:38
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TAGS: O yolu kullanacak olan sürücüler dikkat
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