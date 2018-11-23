HABER KIBRIS

O yolu kullanacak olanlar dikkat!

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23/11/2018

O yolu kullanacak olanlar dikkat!

Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Şubesi tarafından Ahmet Mutallip Caddesi’nde (Öğretmen Evleri- Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolu) kanalizasyon hatlarını temizlemek için çalışmalar yapılacağından Pazar gün bu caddenin kısmi olarak trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

LTB’den yapılan açıklamada, çalışmalara  25 Kasım Pazar günü sabahın erken saatlerinde başlanacağı, yaklaşık 5 saat sürmesi planlanan  çalışma süresince  caddenin kısmi olarak trafiğe kapalı olacağı belirtilerek, caddeyi kullanan araç sürücüleri ve bölge halkı, emniyetleri için uyarıcı levhalara uymaları konusunda uyarıldı.

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TAGS: O yolu kullanacak olanlar dikkat!, haber, kıbrıs,
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