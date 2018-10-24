O zanlının evinden çıkanlar şok etti

Geçtiğimiz günlerde bir otelin mutfağından "2 kaşık kısır, bir limon ve 200 gram hellim çaldığı" gerekçesi ile polis tarafından tutuklanan zanlının evinde yapılan aramada, ilgili otelden çalınan çok sayıda malzemeye ulaşıldığı öğrenildi.

Haber Kıbrıs'ın yaptığı araştırmada, polisin sadede otel mutfağından değil, müşterilerden çalınan bazı emarelere de ulaşıldığı belirtildi. Polisin, bulunan malzemelerle birlikte soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.

Otel yönetiminin, geçmişte yaşanan hırsızlık olaylarından"işten çıkarma" cezası verdiği, ancak artan benzer suçlar nedeniyle" caydırıcı" olması açısından polise ihbarda bulunulduğu açıklaması yapıldı.

Tutuklanan şahsın, "az malzeme hırsızlığı" kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmuştu. Ancak, perde gerisinde "hırsızlığın alışkanlık halini alması ve müşterilerin de bundan zarar görmesi" gerçeği ortaya çıktı.