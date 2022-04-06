Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da

Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da sağlık reformu konusunda konuştu. Obama, başkanlık döneminde kendisinin başkan yardımcısı olan ABD Başkanı Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı" diyerek takıldı.

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06/04/2022

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Obama 5 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 20 Ocak 2017'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray'a gelerek "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu konusunda konuştu.

Obama, Beyaz Saray'da 5 yıl aranın ardından "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray'a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden'ın Obamacare'in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

BIDEN'A 'BAŞKAN YARDIMCISI' ŞAKASI

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü.

Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı" esprisiyle karşılık verdi.

06/04/2022 09:29
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TAGS: Dünya, Joe Biden, Abd, Barrack Obama
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