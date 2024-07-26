Obama, Demokrat Parti başkan adayı olarak Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak desteklediklerini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Obama ve eşi Michelle Obama, ortak açıklamalarla Kamala Harris'in "bu kritik anın gerektirdiği vizyona, karaktere ve güce" sahip olduğuna inandıklarını söylediler.

Obama çifti, cuma günü sosyal medya platformu X hesaplarından eş zamanlı yaptıkları açıklamalarda Harris'i "desteklemekten daha fazla heyecan duyamayacaklarını" belirttiler ve seçilmesi için "ellerinden gelen her şeyi" yapacaklarına söz verdiler.

Çiftin açıklamalarında, "Başkan Biden'a katılıyoruz. Kamala'yı seçmek onun aldığı en iyi kararlardan biriydi. Özgeçmişi bu kararı doğruluyor" ifadeleri yer alıyor.

Harris'in California başsavcısı, ABD senatörü ve daha sonra başkan yardımcısı olarak kariyerine atıfta bulunan açıklama, "Ancak Kamala'da bir özgeçmişten fazlası var. Bu kritik anın gerektirdiği vizyona, karaktere ve güce sahip" diye devam ediyor:

"Kamala Harris'in bu seçimi kazanmak ve Amerikan halkına hizmet etmek için gerekenlere sahip olduğundan şüphemiz yok.

"Bu kadar riskli bir dönemde hepimize umutlu olmak için sebep veriyor."

Yazılı açıklamaya, Harris'in telefonla Obama'ların desteğini aldığı görüşmenin videosu eşlik etti.

ABD Başkan Yardımcısı videoda, "Aman Tanrım... Michelle, Barack, bu benim için çok şey ifade ediyor" diyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen pazar günü yarıştan çekildiğini açıklamasının ardından, Harris'in görüştüğü 100'den fazla önde gelen Demokrat arasında Barack Obama'nın da olduğu bildirilmişti.

Obama, o gün yaptığı açıklamada Biden'ın yarıştan çekilmesini takdir etmiş ancak Harris'i tam anlamıyla desteklememişti.

Harris, Demokrat Parti delegelerin çoğunluğunun desteğini halihazırda almış durumda ve ağustos ayındaki parti kongresinde resmi aday olma yolunda ilerliyor.

Harris, ABD genelinde bir dizi kampanya etkinliğine de katıldı.

Perşembe günü, Houston'daki Amerikan Öğretmenler Federasyonu sendikasına hitap eden Harris, "aşırılıkçı" Cumhuriyetçiler ve "başarısız" politikalara yönelik eleştirilerini yineledi. "Biz saldırı silahlarını yasaklamak isterken onlar kitapları yasaklamak istiyor," dedi.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise perşembe günü yeni rakibine hitaben, sosyal medya platformu Truth Social'da yayımladığı bir gönderide, "Yalancı Kamala Harris radikal bir solcu Marksist ve daha da kötüsü!" dedi.

Trump ayrıca, Harris Demokrat Partinin resmi adayı oluncaya kadar onunla televizyon tartışması yapmayı kabul etmediğini açıkladı. Demokratların "hala 'daha iyi' birini beklediklerini" öne sürdü.