Obez insanlardan daha çok tehlikedeler… Alzheimer işareti

Alzheimer’ın nedeni ve tedavisi bilim dünyasının odağında. Uzmanlar bu hastalık için ellerinden geleni yapıyorlar. Son olarak yeni bir araştırma da Alzheimer riski ile insanların kiloları arasında bir bağlantı olup olmadığını inceledi.

Araştırmalar, “zayıf şişman” olmanın Alzheimer riskini, obez insanlardan daha fazla artırdığını öne sürüyor. 56 orta yaşlı kişi üzerinde yapılan küçük bir çalışmada daha fazla iç organ yağına sahip olanların beyinlerinde, daha gevşek yağa sahip olanlara göre demansla bağlantılı daha fazla tehlikeli protein bulunduğunu ortaya çıkardı.İç organ yağı, dışarıdan görünmez ve sağlıklı BMI’ye sahip kişilerde bile önemli miktarda iç organ yağı bulunabilir. Ancak kana iltihaplanmaya neden olan kimyasallar ve hormonlar salabilir, bu da beyinde iltihaplanmaya neden olur ve Alzheimer’a neden olabilir.

Washington Üniversitesi’nden Dr Mahsa Dolatshahi şunları söyledi: “BMI’yi beyin atrofisi veya daha yüksek demans riski ile ilişkilendiren başka çalışmalar olmasına rağmen, daha önce yapılan hiçbir çalışma belirli bir tip demans ile bağlantı kurmadı.”

Araştırmacılar, ortalama BMI 32 olan, yaşları 40-60 arasında olan, bilişsel açıdan sağlıklı 54 katılımcının verilerini inceledi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre 30’un üzerindeki bir BMI obez olarak sınıflandırılmakta.

Deri altı yağı ise derinin hemen altında bulunan ve selülit oluşmasına neden olan titrek yağ türüdür. Bu yağ türü aslında en az zararlı olanıdır ve bağırsak yerine uyluk ve kalça çevresinde birikerek armut biçimli bir vücut oluşturur. İç organ yağından farklı olarak deri altı yağ, kimyasal madde salmaz ve deri ile kas arasında bir tabakadır.

Araştırmacılar iç organ yağının, katılımcılarda Alzheimer hastalığının en erken hafıza kaybı semptomlarının ortaya çıkmasından 15 yıl öncesine kadar beyinde meydana gelen değişikliklerle ilişkili olduğunu buldu.

Alzheimer’ın beyindeki en erken gelişimi, ilk semptomların ortaya çıkmasından 20 yıl öncesine kadar dayanıyor. Bu yüzden araştırmacılar iç organlardaki yağın uzun vadeli etkisini takip etmek için çalışmanın katılımcılarını takip etmeyi planlıyor.

Çalışma yazarlarından Dr Cyrus Raji, bulguların Alzheimer’ın erken teşhisine ve potansiyel tedavilere yardımcı olabileceğini söylüyor: “Bu, bu tür beyin değişikliklerinin ortalama olarak 50 yaş kadar erken bir zamanda, Alzheimer’ın en erken hafıza kaybı semptomlarının ortaya çıkmasından 15 yıl öncesine kadar meydana geldiğini gösteriyor.”