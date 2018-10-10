Obez sayısı her geçen gün artıyor!

Bilinen hesaplara göre Dünyada 500 milyonun üzerinde obezite hastası bulunmaktadır.Ve ne yazık ki ülkemizde de obezite hastalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Ve yine ülkemizde hemen hemen yetişkinlerin % 50’si obez denilecek kadar normal kilolarının üzerindedir. Obezite, insan vücudundaki yağ hücrelerinde depolanan enerji rezervlerinin ciddi risk oluşturacak düzeyde artması sonucunda meydana gelen bir hastalık türüdür.

Obez ölçüsünde olup olmadığınızı anlamak için, Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığınızın boy uzunluğunuzun karesine bölünmesi ile elde edilir. Bu hesaplamayı yaptığınızda ‘’beden kitle indeksinizi’’ değerlendirmiş olacaksınız. Ve eğer bulduğunuz değer 25,0 - 29,9: aralığında ise Fazla Kilolu sınıfına girmiş olacaksınız. Fazla kilolu olma durumu gerekli önlemler alınmadığı takdirde pek çok hastalık için risk faktörü olan obeziteye (şişmanlık) yol açar.

Eğer sizin de yapmış olduğunuz sonuç 25.0 değerinin üzerine çıktıysa sizde bir obez adayısınız. İlk başta obezite bir çok hastalığın sebebidir.

•Obezitenin sebep olduğu hastalıklar; felç, uyku apnesi, koroner arter hastalıkları, tip 2 diyabet, aşırı kıllanma, astım, psikolojik hastalıklar, kas iskelet sistemi problemleri, ameliyat riskinin artması ve daha birçokları vardır.

Fakat obeziteden kurtulacağım diye bilinçsiz bir şekilde zayıflamamak gerekir. Birçok obezite hastası bu durumdan kurtulmak için aşırı ve hızlı kilo vererek kendilerini başka risklere atıyorlardır. Bu gibi durumların hayati risk oluşturabileceğini unutmamak gerekir.

Gelin birlikte Obesizitede tıbbi beslenme tedavisi göz atalım

İlk olarak Obezite'nin tedavisinde dengeli beslenme büyük rol oynamaktadır. Uygulanacak zayıflama diyetleri yeterli ve besin alımı ilkeleri ile uyumlu olmalıdır.

– Bunun yanında yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır.

– Göz önünde yiyecek bulundurmamak.

– Mutfakta fazla zaman harcamamak, en kısa sürede işi bitirip uzaklaşmak.

– Yüksek enerjili ve yenilmemesi gereken besinleri evde bulundurmamak.

Yemekte küçük, salatada büyük tabak kullanmak.

– Serviste küçük boy kepçe kullanmak.

– Yemek biter bitmez sofradan kalkmak.

– Servis yaptıktan sonra servis kabını sofradan kaldırmak.

– Lokmalar arasında çatal ve kaşığı elinden bırakmak.

– Mümkün olduğunca iyi çiğneyerek yavaş yemek.

– Akşam yemekten sonra bir şey yememek.

– Yemek yerken başka aktiviteler (TV seyretmek, gazete-dergi okumak vb.) yapmamak.

-Akşam öğününü olanaklar elverdiği sürece 18:00-20:00 saatleri arasında yemek; sonrasında yüksek enerjili besinlerden uzak durmak (şekersiz çay, ıhlamur vb. içilebilir).

– Alkol, zengin soslar ve süslemelerden kaçınmak.

– Kalorisiz veya düşük kalorili içecekleri tercih etmek.

– Her koşulda beslenme programına uygun besinleri seçmeye özen göstermek

EGZERSİZ TEDAVİSİ

Egzersiz tedavisi karın bölgesindeki yağlanmayı azalttığı için büyük önem taşımaktadır. Bu yöntemin temel ilkeleri şu şekildedir:

– Egzersizin Türü: Yürüyüş ve direnç egzersizleri

– Egzersizin Sıklığı: Her gün veya haftada 5 kez

– Egzersizin Süresi: Günde 1 kez 40-60 dk

– Egzersiz için zaman belirlemek ve uygulamak.

– Daha az taşıt kullanmak.

– Hızlı tempoda yürümek.

– Asansöre binmemek.

– Spor ayakkabılarını sürekli hazır bulundurmak.

– Aktif ve hareketli kişilerle birlikte olmaya özen göstermek.