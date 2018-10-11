Obezite cerrahisinde ölüm riski ne kadar?

Estetik kaygılar yüzünden obezite cerrahisinin artması ve obezite ameliyatı olan kişilerin ölmesi halk arasında kafa karışıklığına sebep oluyor. Obezite cerrahisinin ölüm riski oluşturduğu düşüncesinin yayılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Tuna Bilecik, obezite cerrahisinde ölüm riskinin sanılanın aksine diğer ameliyatlarla aynı olduğunu söyledi. Obezite cerrahisi sonrası yaşanan ölümlerin de de yanlış hasta seçimi ve doktorların tecrübesizliğinden kaynaklandığını anlattı.

Son zamanlarda, obezite ameliyatları sonrasında hayatını kaybeden hastalara dair haberlerin medyada sıkça yer bulması üzerine, Genel Cerrahi Uzmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Tuna Bilecik, obezite ameliyatlarının komplikasyon ve ölüm riskinin sanılanın aksine diğer cerrahi girişimlerden daha yüksek olmadığını belirterek, yanlış hasta seçimlerinin, ameliyat yapılan merkezlerin yetersizliğinin, ameliyat ekibinin tecrübesizliğinin ve kalitesiz malzeme kullanımının komplikasyon riskini artırdığını vurguladı. Dr. Tuna Bilecik sadece estetik kaygılarla obezite ameliyatına başvurmanın da doğru olmadığı konusunda da uyararak, gereken hususlara dikkat edildiği takdirde ameliyat sonrasında olumsuz sonuçlar yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Genel Cerrahi Uzmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Tuna Bilecik obezite ameliyatları konusunda şu bilgileri verdi: "Obezite vakaları dünya genelinde bir salgın gibi hızla yayılıyor ve obezite tanısı alan hastaların sayısı katlanarak artıyor. Biz hekimler, obezite ameliyatlarını bu hastalığı ve hastalığa bağlı gelişen veya gelişebilecek komplikasyonları tedavi etmek adına yapıyoruz. Yani öncelikle obezite ameliyatlarının asıl amacının, estetik kaygısı olan insanları ameliyat edip onları zayıflatmak olmadığını önemle vurgulamak isterim. Zaman zaman bu ameliyatlara bağlı gelişen komplikasyonlar ve ölümler gündem haline gelse de, obezite cerrahisi sonrası oluşabilecek komplikasyon ve ölüm oranları sanılanın aksine diğer cerrahi girişimlerden daha yüksek değildir."

OBEZİTE AMELİYATI SONRASI YAPILACAK TETKİKLER ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Tuna Bilecik ameliyat sonrası görülebilecek sorunlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda şunları söyledi: "Literatüre bakıldığında bu ameliyatlardan sonra görülebilecek en ciddi komplikasyonların başında kanama ve kaçak (sızıntı) gelmektedir. Ameliyat sonrası kaçak görülme sıklığı deneyimli merkezlerde bile %2 ila 3 oranına kadar bildirilmektedir. Kanama görülme sıklığı ise %2 civarındadır. Bu oranları etkileyen faktörlerin başında uygun hasta seçimi, ameliyat yapılan merkezin yeterli donanıma sahip olması, ameliyat ekibinin tecrübesi ve kullanılacak malzemenin kalitesi gelmektedir. Bunların dışında önemli noktalardan biri de obezite ameliyatı sonrası hastaların belirli aralıklarla gerekli tetkik ve kontrollerinin yapılmasıdır. Oluşabilecek geç dönem komplikasyonları önleme adına hastaların sıkı takibi çok önemlidir."