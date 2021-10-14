Obezite hastalarına aşı uyarısı

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14/10/2021

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Obezite hastalarına aşı uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 12 yaş üstü obez ya da aşırı kilolu bireylerin mutlaka aşı yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Erişkinlerde olduğu kadar 15-18 yaş grubundaki çocuklarda da hastalığın ilk zamanlara göre daha fazla görülmeye başladığını ifade eden Şener, Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatan bu yaş grubundakilerin önemli bölümünün aşırı kilolu veya obez sınırında olan gençler olduğuna dikkati çekti.

'TÜM ENFEKSİYONLARA MEYİL VAR'

Bu yaş grubunda obezitenin risk faktörü olmasının kendileri için sürpriz olmadığını anlatan Şener, şunları söyledi:

"Bu kişilerin, aktif diyabetleri, şeker hastalığı olmasa bile buna eğilimleri oluyor. Bu hasta grubundaki kişilerde sadece Kovid-19'a değil tüm enfeksiyonlara meyil var. Obezlerde kilodan kaynaklı ortaya çıkan solunum sıkıntısının daha ağır olması ya da solunum sıkıntısının hızlı ilerlemesi, aniden kötüleşmesi söz konusu. Bu nedenle ekstra dikkatli olmaları gerekir."

'ÖZEL OLARAK AŞILANMALARI GEREKİYOR'

Obezlerin kesinlikle aşılanması gerektiğini belirten Şener, "Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi ve Sağlık Bakanlığının veri tabanına baktığımız zaman kilolu bireyler, neredeyse 65 yaş üstü bireyler kadar riskli durumdalar. Yoğun bakıma yatış oranı yüksek. Dolayısıyla 12 yaş üstü obez ya da aşırı kilolu bireylerin mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. Kovid-19 salgını sürecinde önümüz kış dönemi olduğu için obezlerin özel olarak aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

14/10/2021 19:15
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TAGS: Obezite hastalarına aşı uyarısı, haberkibris,
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