Obezite-kanser ilişkisi: Sigaradan daha tehlikeli!

İngiltere Kanser Araştırma Derneği'nin yaptığı çalışmaya göre, obezite hastalarının kansere yakalanma olasılığının, sigara içenlere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya dikkat çeken İzmirli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen, 13 kanser türünün yetişkinlerde obeziteyle doğrudan ilişkisinin olduğunu söyledi.

İngiltere Kanser Araştırma Derneği tarafından hazırlanan çalışmada, obezite ve kanser ilişkisine dair çarpıcı veriler ortaya konuldu. İstatistiklere göre, son 1 yılda obezite hastalarının kansere yakalanma oranının sigara içenlere oranla daha fazla olduğunu ispatlayan çalışmaya, Türk bilim insanları da dikkat çekti.

Çalışmayla ilgili verileri açıklayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen, 13 farklı kanser türünün yetişkinlerde obeziteyle doğrudan ilişkisinin olduğuna dikkat çekerek, bu riskin önüne geçilebilmesi için çalışmalar başlatılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Derneğin yaptığı çalışmada yer alan rakamları paylaşan Tüğen, "Obezitenin kanser ile olan ilişkisi uzun zamandır bilinmekteydi ancak son zamanlardaki en çarpıcı çalışma İngiltere'den geldi. Derneğin yaptığı çalışmaya göre milyonlarca insan obeziteye bağlı kanser riski altında bulunuyor. İngiltere'de yapılan çalışmada yılda obeziteye bağlı 23 bin kanser vakası olduğu tespit edilmiştir" dedi.Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen, obeziteye bağlı birçok kanser türüne yakalanma riskinin sigara kullanımına bağlı riskten daha fazla olduğunu söyledi. "Bağırsak kanserine yakalanan hastaların 4 bin 200'ü obeziteye bağlıyken, sadece 2 bin 900'ü sigara kullanımına bağlıdır" diyen Op. Dr. Tüğen, "Böbrek kanserine yakalanan hastaların 2 bin 900'ü obeziteye, bin 400'ü sigara kullanımına bağlıdır. Karaciğer kanserine yakalanan hastaların bin 300'ü obeziteye bağlıyken, bin 200'ü sigara kullanımına, yumurtalık kanserine yakalanan hastaların 490'ı obez iken sadece 25 tanesi sigara kullanımına bağlıdır" diye konuştu.