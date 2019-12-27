Obezite ve hareketsiz yaşam varisi tetikliyor!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Barçın Özcem, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Öztürk Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her Şeyden Biraz programının konuğu oldu.

Doç. Dr. Barçın Özcem, varis ile ilgili merak edilenleri anlattı. Varisin sıcak Akdeniz iklimlerindeki bölgelerde daha yaygın görülen bir problem olduğunu anlatan Özcem, günümüzde obezitedeki artışın ve hareketsiz yaşamın da varisi tetiklediğini ifade etti.

Özcem: Hamilelik varis riskini arttırabilir

Özcem, varisin kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi. Kadınlarda varisin en fazla tetiklendiği dönemin hamilelik dönemi olduğunu belirten Özcem, topuklu ayakkabı kullanımı ve dar kıyafetler giyilmesinin de varisi tetiklediğini ifade etti. Özcem günümüzde varis ile ilgili güncel tedavilerin de iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

27/12/2019 15:39