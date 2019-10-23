Obeziteve Diyabet Paneli Uluslararası Final Üniversitesinde düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Lions Federasyonu ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği işbirliğinde Obeziteve Diyabet Paneli düzenlenecek.

Federasyona bağlı Girne Ada Lions Kulübü öncülüğünde , AlsancakMare Monte,Girne Akdeniz, Girne Beşparmak,Girne Liman,Girne Özgürada,Girne Vatan,Güzelyurt Yeşilada,Lefkoşa Başkent,Lefkoşa Merkez,Lefkoşa Sarayönü,İskele Sahil ve Mağusa Kale LionsKulübleri ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği işbirliğinde yapılacak panel Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri ortak etkinliği olarak 25 Ekim Cuma gün saat 11.00’de Uluslararası Final Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

23/10/2019 09:55