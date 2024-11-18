''Objektifimizden'' fotoğraf sergisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde açılıyor

Yıltan Taşçı Akademi’de eğitim gören kursiyerlerin ve onlara eğitim veren eğitmenlerin fotoğraflarından oluşan “Objektifimizden” fotoğraf sergisi, 20 Kasım Çarşamba saat 17.00’de Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde açılacak.

2017-2024 yılları arasında Yıltan Taşçı Akademi’de kurs gören Ahmet Ulubay, Ali Can Kabakçı, Ayşe Gürsel, Bayram Güzer, Bilgin Ergene, Candan Behzatoğlu, Cem Cengiz, Fazilet Avukat, Görkem Eylem, Gülçin Arabulucu, Haldun Pakarı, Hülya Afacan, Mehmet Altuner, Mehmet Ekin Vaiz, Mehmet Hoca, Mine Kurtel, Nazife Uçar, Nuray Güçkan, Papatya Solyalı, Pırlanta Konuksal, Salih Cengaver Cem, Semen Kalfaoğlu, Serap Ertugan, Şaziye Kurt, Şerif Özege, Tijen Atakent Yücelen, Tülen Canar, Ulaş Sönmez, Vedia Serteş, Veysi Canateş, Yeliz Sönmez’in fotoğraflarının yanısıra eğitmen olarak Mehmet Türkelman, Niyazi Nizam ve Yıltan Taşçı’nın fotoğraflarının da yer alacağı sergi, 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin kapanmasından sonra, tüm fotoğraflar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne armağan edilecek.