Obrador’dan Trump yönetimi ile anlaşma taahhüdü

ABD Başkanı Trump, Meksika’da devlet başkanlığı seçimini kazanan Obrador ile telefon görüşmesi yaptı. Obrador, Trump yönetimi ile anlaşmaya varma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’da hafta sonu yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador’u tebrik etti.

Trump, Obrador ile yarım saat süren telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada Obrador ile sınır güvenliği, ticaret ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) konularını ele aldıklarını belirtti.

Trump, Obrador ile “çok iyi bir ilişkilerinin olacağını düşündüğünü” sözlerine ekledi.

Meksika’nın yeni Devlet Başkanı Obrador da Televisa ile yaptığı söyleşide, iki ülkenin güvenlik ve göç konusunda iş birliğinden ticarete kadar her konuda uzlaşı arayışında olması gereken bu belirsiz zamanlarda Trump yönetimi ile bir anlaşmaya varma sözü verdi.

Obrador, “3 bin kilometreden uzun bir sınırımız, ABD’de yaşayan 12 milyondan fazla Meksikalı var. ABD, başlıca ekonomik-ticari ortağımız. Kavga etmeyeceğiz. Daima bir anlaşma arayışında olacağız.” ifadesini kullandı.