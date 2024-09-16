''Ocak 2024’den sonra üye olanlar oy kullanmasın''

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay süreci için son altı güne girilirken, başkan adaylarından Hasan Taçoy bir kez daha mahkemeye başvurdu.

Avukatı Şefik Aşçıoğulları tarafından mahkemeye yapılan başvuruda, 22 Temmuz 2024’den 180 gün geriye gidilmesini ve kurultayda oy kullanacak olanların listesinin buna göre netleşmesini istedi. Taçoy’un oy kullanmak için iddia ettiği son tarih 22 Ocak 2024.

Taçoy’un avukatı tarafından mahkemeye iletilen başvurma gerekçesi şöyle:

16/09/2024 tarihinde Sn. Hasan Taçoy tarafından Ulusal Birlik Partisi aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi nezdinde Dava ikame edilmiştir. Mezkur Dava 21/09/2024 tarihinde gerçekleşecek olan Kurultayda oy kullanacak kişilerin tespitine yönelik olup, Sn. Hasan Taçoy ve avukatı, İlk Kongre tarihi olarak belirlenen 22/07/2024 tarihinden itibaren 180 gün öncesinde yapılan üyelerin Kurultayda oy kullanabileceklerini iddia etmektedirler.