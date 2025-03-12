Ocak 2025’te bütçe ''fazla'' verdi

KKTC Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak 2025’te bütçe ciddi miktarda “fazla” verdi. Veriler, Ocak ayında yerel bütçede 3 milyar 371 milyon TL, genel bütçe ise 3 milyar 359 milyon TL fazlaya işaret ediyor.

Finans çevreleri gelirler açısından 2025’e “dinamik” bir başlangıç yapıldığını belirterek, devletin gelirlerindeki ciddi artışın “pahalılık” ve “yükseltilen (dolaylı) vergilerden” kaynaklandığına dikkati çekiyor.

Ancak, bütçe 3,3 milyar gibi çok büyük bir miktarda “fazla” verirken, Maliye Bakanlığı’nın hem üç ayrı iç borçlanma ile piyasadan 2,3 milyar TL borç alması hem de KKTC Merkez Bankası’ndan 642 milyon TL “Avans” kullanmasının nedenleri merak konusu oldu.

KKTC Bakanlar kurulu Ocak ayında “devletin mali yükümlüklerini yerine getirmesi amacıyla” Maliye’ye 6 milyar TL borçlanma yetkisi vermiş, yetkililer borçlanmalar için “ödemelerin yapılması amacıyla” açıklamasında bulunmuştu.

OCAK’TA 10,3 MİLYARLIK YEREL GELİR

Maliyenin verileri, geçtiğimiz Ocak ayında yerel bütçe gelirlerinin 10 milyar 312 milyon TL düzeyinde, genel bütçe gelirlerinin de TC krediler kaleminden “Kamu Maliyesinin Desteklenmesi” bütçesine yapılan “338 milyon 376 bin TL’lik” katkıyla 10 milyar 650 milyon TL düzeyinde kayıtlara geçtiğini gösteriyor.

Ocak’ta yerel bütçe giderleri 6 milyar 298 milyon, genel bütçe giderleri 6 milyar 649 milyon TL düzeyinde açıklandı. Ancak, söz konusu giderlere KKTC Merkez Bankası’ndan sağlanan 642 milyon 330 bin TL’lik “avans” eklenince; yerel bütçe fazlası 4 milyar 014 milyondan 3 milyar 371 milyona, genel bütçe de 4 milyar 001 milyondan 3 milyar 359 milyona iniyor.

4,6 MİLYARLIK VERGİ GELİRİ

Maliye Bakanlığı’nın Ocak 2025 Genel Gelir Raporu’na göre, yılın ilk ayında sağlanan gelirlerin ana kaynağını vergiler, vergi dışı gelirler ve fonlar oluşturuyor. Veriler, Ocak ayında toplam “vergi gelirlerinin” 4,6 milyar TL; “vergi dışı mahalli gelirlerin” 4,2 milyar TL; fon gelirleri, döner sermaye gelirleri ve özel gelirlerden oluşan “vergi dışı gelirlerin” ise 1,6 TL düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Bütçedeki giderler kalemi incelendiği zaman giderlerin 2,2 milyar TL’sinin personel giderleri; 3,2 milyar TL’sinin ise cari transferler olduğu dikkati çekiyor. 351 milyonluk savunma giderleri de üçüncü büyük ana harcama kaynağı olarak görülüyor.