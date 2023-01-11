Ocak ayı maaşlarına net yüzde 43 ile 52 arası artış planlanıyor

Başbakan Unal Üstel, kamu çalışanlaırnın hayat pahalılığı karşsında korunması için vergi matrahlarında son 4 yıldır yapılamayan düzenlemeleri yapma yoluna gideceklerini açıkladı. Üstel kamu çalışanlarının Ocak ayı maaşlarına net olarak % 43 ile % 52 arası artış yapılamasını tasarladıklarını söyledi.

Başbakan Üstel Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, hükümet olarak tüm çalışanlar ve sektörlerin yanında olduklarını, Anavatan Türkiye ile yapılacak 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile ülke ekonomisi için bir atılım döneminin başlayacağına yürekten inandıklarını belirtti.

Başbakan Üstel açıklamasında, “Söz verdiğimiz ve matrah artış oranlarından da anlaşılacağı üzere daha düşük maaş alan kamu çalışanlarından daha az vergi alınarak onlara daha yüksek oranda bir artış verilmiştir. Yüksek maaş alanlarda ise daha fazla vergi alınarak oransal anlamda onlara daha az artış yapılacaktır. Hükümet olarak tüm çalışanlar ve sektörlerin yanındayız. Anavatan Türkiye ile yapılacak 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile ülke ekonomisi için bir atılım döneminin başlayacağına yürekten inanıyorum.

Vergi matrahlarında yapılan düzenlemelerle 2010 yılından itibaren kadrolanmış çalışanların maaşlarına Ocak ayı sonundan itibaren eğer barem1 ile barem 9 arasında bir yerde iseler %52 ile %49 oranında , barem 10 dan barem 14 ün sonuna kadar bir yerde iseler %49 ile %43,50, barem 15 ten barem 19 un sonuna kadar bir yerde iseler %47 ile % 43 arası net maaş artışı yapılacak.

1979 yılından itibaren kadrolanmış kamu görevlilerinden barem 4’ün birinci basamağına barem 10’un 10’ncu basamağına kadar olanlar Ocak ayı sonundan itibaren %52 ile 48 arası , barem 11’in birinci basamağından barem 16’nın 12’nci basamağına kadar olanlar %48 ile %44 arası, barem 17’nin birinci basamağından barem 19’un 10’ncu basamağına kadar olanlar ise %46 ile %43 arası net maaşa artış alacaklar.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2023 12:20