Ocak Ayına Ait Hayat Pahalılığı Bugün Ödeniyor

Başbakan Ersan Saner, BRT’ye yaptığı açıklamada Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun toplanamamasındaki sorunun nisap olmadığını kaydederek, Meclis Başkan vekilinin toplantıyı açmamasından dolayı toplantını gerçekleşmediğini kaydetti.

Meclis’in açılmadığı için 24 saat sonrasına ertelenemeyeceğini de kaydeden Saner, Meclis’in Perşembe günü denetim, Pazartesi günleri de yasama göreviyle toplanacağını dile getirdi.

Saner konuşmasında bir de müjde vererek, Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan hayat pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 Milyon 660 Bin TL’lik kısmının bugün ödeneceği müjdesini verdi.

Kısmi sokağa çıkma yasağının da son erdiğini dile getiren Saner, bugün Bakanalar Kurulunun toplanarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarını değerlendireceğini kaydetti.

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05/10/2021 08:52